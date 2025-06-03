الرمادي: الزمالك يحتاج لـ 3 صفقات فقط

أكد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك أن الأبيض في حاجة لـ 3 صفقات فقط، معربًا عن سعادته بالعمل مع مجموعة اللاعبين الحاليين في الفريق.

وقال أيمن الرمادي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر: "أنا محظوظ بالعمل مع لاعبي الزمالك، والفريق قد يكون في حاجة إلى 3 أو 4 لاعبين على أقصى تقدير".

وأضاف: "نادي الزمالك يضم قائمة مميزة، وأريد أن يثق اللاعبون في أنفسهم، وأن يلعبوا بشجاعة، وكل ما أطلبه منهم هو أن يكون لديهم ثقة في أنفسهم".

وتابع: "تقديري للاعبي الزمالك قبل العمل معهم مختلف تمامًا عن تقديري لهم بعد تولي قيادة الفريق، وبعد العمل معهم علمت القدرات الحقيقية لكل لاعب وقيمتهم الفنية، وهؤلاء اللاعبون تعرضوا للظلم فيما نُسب إليهم لأنهم ملتزمون جدًا ومحترفون".

وأكمل: "لاعبو الزمالك يحبون النادي ويخلصون له، وعملت معهم في ظروف قاسية جدًا، وظهر معدنهم الأصلي في كل تدريب، وأريدهم أن يلعبوا بتحرر وبحرية، وأي نتيجة إيجابية بسبب كفاءة اللاعبين وإجادتهم، لأنهم لاعبون رائعون".

وأتم أيمن الرمادي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يحالفني التوفيق في لقاء بيراميدز في وجود أعداد كبيرة من الجماهير، وكما قلت جمهور الزمالك هم الحلقة الأقوى ونحتاجهم جدًا في مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر، ونتمنى إسعادهم في المباراة".

ويواجه نادي الزمالك فريق بيراميدز في الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس، على استاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس مصر.