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الحوثيون يقصفون منازل المدنيين في «التحيتا» جنوب الحديدة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:52 ص

قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم الأربعاء، الأحياء السكنية والأسواق في مديرية (التحيتا)، جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، بالمدفعية الثقيلة.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن مصادر يمنية محلية القول إن "الميليشيات الحوثية شنت قصفا عشوائيا على عدد من المنازل والمساجد والمزارع في مدينة التحيتا، كما أطلقت قذيفة هاون على أحد المنازل؛ مما تسبب في إلحاق خسائر بالعديد من المنازل المجاورة".

وكانت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد استهدفت - أمس - تجمعات وآليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.

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