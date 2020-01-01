اليابان تطالب أمريكا بتسليم شخصين متهمين بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

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طلبت اليابان من الولايات المتحدة، تسليم مواطنين أمريكيين اثنين متهمين بمساعدة كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور للسيارات، على مخالفة شروط الافراج عنه بكفالة والهرب من اليابان إلى لبنان في أواخر ديسمبر الماضي.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن طلب طوكيو يستند إلى المعاهدة الثنائية لتسليم المطلوبين المبرمة مع الولايات المتحدة، حيث طلب ممثلو الادعاء اليابانيون من واشنطن تسليم ضابط سابق بالقوات الخاصة الأمريكية يدعى مايكل تايلور ونجله بيتر تايلور.

واعتقل الاثنان في ولاية ماساشوسيتس الأمريكية في مايو الماضي للاشتباه بضلوعهما في تهريب غصن، الذي كان يحاكم في اليابان بتهمة سوء السلوك فيما يتعلق بالنواحي المالية.

وقال مكتب الادعاء العام في طوكيو "نعرب عن تقديرنا للسلطات الأمريكية لتعاونها، وسوف نبذل قصارى جهدنا في التعاون معها، بحيث تمضى إجراءات التسليم قدما بشكل عاجل"، حسبما أفادت كيودو.

وصرحت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري للصحفيين بأن وزارتها سوف تعمل أيضا مع الولايات المتحدة من أجل سرعة تسليم الاثنين لليابان.