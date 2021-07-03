وزير الإعلام اليمني: استمرار الهجمات الحوثية يؤكد خطرها على حركة التجارة الدولية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية‏.

وأوضح الارياني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن استخدام مليشيا الحوثي موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استمرار المليشيا لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وثمن زير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إحباط العشرات من الهجمات التي خططت لتنفيذها مليشيا الحوثي الإرهابية ، وتأمين حركة التجارة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية في البحر الأحمر وباب المندب‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات التي تمثل تهديدا مباشرا لحركة التجارة الدولية، والقيام بمسئولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي وإعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.