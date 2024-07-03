 البنك الدولي يعين فاتو فال ممثلة مقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي - بوابة الشروق
الأربعاء 3 يوليه 2024 5:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البنك الدولي يعين فاتو فال ممثلة مقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي

جيبوتي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 5:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 5:03 م

قال البنك الدولي، إنه عين فاتو فال في منصب الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن البنك الدولي قوله، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن من شأن هذا المنصب الجديد توحيد القيادة الممثلة لدولة جيبوتي على مستوى جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتمنية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار المتعدد الأطراف، بهدف دعم تحقيق أولويات تنمية القطاعين العام والخاص في جيبوتي على نحو أفضل.

وشغلت فال، وهي مواطنة سنغالية، قبل ذلك، منصب أول مسؤولة اتصال وممثلة مقيمة للبنك الدولي في الرأس الأخضر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك