البنك الدولي يعين فاتو فال ممثلة مقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي

قال البنك الدولي، إنه عين فاتو فال في منصب الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن البنك الدولي قوله، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن من شأن هذا المنصب الجديد توحيد القيادة الممثلة لدولة جيبوتي على مستوى جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتمنية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار المتعدد الأطراف، بهدف دعم تحقيق أولويات تنمية القطاعين العام والخاص في جيبوتي على نحو أفضل.

وشغلت فال، وهي مواطنة سنغالية، قبل ذلك، منصب أول مسؤولة اتصال وممثلة مقيمة للبنك الدولي في الرأس الأخضر.