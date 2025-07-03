أودي تعلن عدم رفع أسعار سياراتها في أمريكا مع تراجع مبيعاتها بنسبة 19%

قالت شركة "أودي"، التابعة لمجموعة "فولكسفاجن إيه جي" الألمانية للسيارات، إنها لن ترفع أسعار سياراتها في الولايات المتحدة خلال يوليو الجاري، بعدما تراجعت مبيعاتها هناك بشكل حاد خلال الربع الثاني من عام 2025.

وأعلنت الشركة تراجع عمليات تسليم العلامة التجارية الألمانية في السوق الأمريكية المربحة بنسبة 19% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، وهو التراجع الفصلي السادس على التوالي هناك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت أودي أن هذا التراجع جاء نتيجة بيئة اقتصادية صعبة بالإضافة إلى عمليات استبدال الطرز.

وأدت إجراءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة التكاليف على شركات صناعة السيارات الألمانية التي تعتمد على التصدير.

ومثل شركة "بورشه إيه جي"، لا تمتلك "أودي" أي مصنع في الولايات المتحدة، ويتم استيراد سيارتها الرياضية "كيو 5" الأكثر مبيعا هناك، من المكسيك. وتراجعت مبيعات هذا الطراز بنسبة 29% خلال الربع الثاني من العام الجاري.