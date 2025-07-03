كييف تعلن إسقاط 40 من أصل 52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 40 من أصل 52 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وذكر في بيان عبر تطبيق تليجرام، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 52 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريل وميلروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 40 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية في شرق وجنوب أوكرانيا، تم إسقاط 22 منها بقوة النيران، بينما تم فقدان أو تعطيل 18 طائرة مسيرة أخرى عبر وسائل الحرب الإلكترونية."

وقال البيان إنه تم تسجيل هجمات بطائرات مسيرة معادية على سبعة مواقع، سقط في أحدها حطام للمسيرات التي تم تدميرها.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 69 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 27 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و22 فوق مقاطعة فورونيج، و10 فوق مقاطعة ليبيتسك، بالإضافة إلى 8 طيار فوق مقاطعة كورسك واثنتين فوق شبه جزيرة القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.