مكتب مفتي لبنان: العلاقة بين دريان وسلام متينة ولا يشوبها شائبة

نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى في لبنان ، اليوم الخميس، الكلام المنسوب إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لزواره، في إحدى الصحف المحلية، عن أن رئيس الحكومة نواف سلام يطيح بمكتسبات السنّة في لبنان.

وقال المكتب الإعلامي ، في بيان صحفي اليوم ، إن "العلاقة بين مفتي الجمهورية ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام متينة ولا يشوبها شائبة وعلى تواصل دائم وهناك من يحاول بث أخبار كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة لتشويه الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة على الصعيد الوطني والإسلامي وبين أبناء بيئته".

وشدد المكتب على أن "صلاحيات رئاسة الحكومة لا يستطيع أحد أن يتجاوزها أو يضعف موقعها، والرئيس سلام يحافظ عليها وهو المعروف بتمسكه باتفاق الطائف وبصلاحياته كرئيس مجلس وزراء لبنان بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ودار الفتوى الحريصة على كل أبناء الشعب اللبناني، وهي بالمرصاد لكل من يفبرك أخبار وتحليلات وأراء من نسيج الخيال ليوهم الناس غير الواقع".

كانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أشارت في مقال تحت عنوان "المفتي لزوّاره: سلام يطيح بمكتسبات السُّنَّة" أن "مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لا يخفي استياءه من سلوك رئيس الحكومة نواف سلام. وأنه ردّد أمام زواره أن الرئيس سلام يطيح بصلاحياته كرئيس مجلس وزراء لبنان، ويُضعّف موقع الرئاسة الثالثة".