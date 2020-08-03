استجابت وزارة النقل لنداءات مجتمعية عديدة فى مقدمتها النيابة العامة، التي تنوب عن المجتمع وتمثله، معلنة الشروع في إطلاق آلية تمنع غير حاملي تذاكر السفر من صعود القطارات ابتداءً على غرار محطات مترو الأنفاق، وهي الخطوة التي من شأنها أن تحد من المشكلات بين المواطنين والكمسري على تحصيل ثمن التذاكر، فضلا عن القضاء على ظاهرة التهرب من السداد.

وطالب النيابة فى بيانها الرسمي الصادر في 2 نوفمبر من العام الماضي بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ومساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم، وذلك فى مستهل كشف نتائج التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد التذكرة»، والتي شهدت وقائعها، تخيير الكمسري مواطنا بين دفع ثمن التذكرة أو النزول من القطار أثناء سريانه، وهو ما نتج عنه وفاة المواطن.

وجاءت استجابة النقل بعد مرور بضعة شهور، إذ كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لـ«الشروق»، السبت الماضي، عن قرب الانتهاء من التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروع تركيب بوابات إلكترونية عند مداخل محطات السكة الحديد مماثلة لما يتم العمل به في مترو الأنفاق.

وأوضحت المصادر، إن الهيئة تستهدف تنظيم دخول الركاب إلى محطات السكة الحديد واستقلال القطارات بموجب التذكرة قبل السفر للقضاء على ظاهرة التسرب من دفع التذاكر وتعويض الخسائر التي تتكبدها هيئة السكة الحديد، مشيرة إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستعلن الهيئة عن التعاقد مع الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع وفقًا لأفضل العروض الفنية والمالية المقدمة.

وذكرت المصادر أن المشروع سيتم تنفيذه في 4 محطات رئيسة كمرحلة أولى هي القاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية، باعتبارها الأكثر كثافة ركاب على مستوى محطات الجمهورية، متابعة أن الهيئة تخطط لتركيب البوابات الإلكترونية على باقى المحطات تباعا، بحيث يتم الانتهاء من تركيب بوابات على مداخل ومخارج أرصفة كافة المحطات الرئيسة والتى تقدر بـ20 محطة قبل نهاية 2020.

ولفتت المصادر إلى أن وزير النقل كامل الوزير، يولي هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر؛ بما يساهم في زيادة العائد المادي لهيئة السكك الحديدية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل، حيث تعتزم الهيئة شراء 300 بوابة إلكترونية خلال المناقصة التى تخطط لطرحها قريبا، مشيرة إلى أن عبور البوابات الإلكترونية سيكون من خلال تذاكر الركوب المميزة والمكيفة المحجوزة من شبابيك التذاكر أو الموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية التي يتم خصم قيمة الرحلة منها مباشرة بدون شراء تذاكر من شبابيك الحجز بالمحطات، على أن يتم خصم قيمة الرحلة من البطاقة الائتمانية من خلال تسجيل الدخول والخروج كما هو متبع في محطات المترو.

وانتهجت النيابة العامة منذ تولي المستشار حمادة الصاوي، قيادتها، فى سبتمبر من العام الماضي، نهجا جديدا، بمخاطبة المجتمع شعبا ومسئولين برسائل ونصائح اجتماعية، لحثهما على القيام بواجباتهما تجاه المجتمع والتحلي بمكارم الأخلاق للبعد عن ارتكاب الجرائم؛ وذلك من منطق مسئولياتها كممثلة عن المجتمع فى تطبيق أحكام القانون وتحريك الدعاوي الجنائية.

وشرع الصاوي فور تعيينه نائبا عاما، إلى إنشاء إدارة مختصة بالتواصل مع وسائل الإعلام ورصد وتحليل ما ينشر ويبث عليها، وكذا بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة هي الأولى من نوعها فى تاريخ عمل النيابة، حيث اختصت الإدارة بإصدار بيانات مفصلة عن القضايا والجرائم محل اهتمام الرأي العام؛ لدحض الشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة من اختصاصات، فضلا عن بث رسائل مجتمعية في نهاية كل بيان حول القضية موضع التحقيقات تحمل رسائل مجتمعية محددة.

مطالبة النيابة:



النائب العام يحيل رئيس قطار «ضحية التذكرة» للمحاكمة: ارتكب جناية جرح أفضى إلى الموت

استجابة وزارة النقل والمواصلات:



مصادر بـ«السكة الحديد»: الانتهاء من العروض الفنية والمالية لتنفيذ البوابات الإلكترونية قريبا





