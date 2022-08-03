السعودية ترحب بتمديد الهدنة الأممية في اليمن شهرين إضافيين

رحبت المملكة العربية السعودية، بتمديد الهدنة الأممية في اليمن شهرين إضافيين، مؤكدة أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز اليمنية.

وثمنت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء - جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، تماشيًا مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

وشددت الوزارة على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني، مؤكدة أن الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كما تؤكد أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.