أعلن المتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو حذيفة الأنصاري، اليوم الخميس، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسين القرشي، واختيار أبي حفص الهاشمي القرشي زعيما جديدا.



وقال الأنصاري في تسجيل صوتي منسوب له على قناة تابعة للتنظيم الإرهابي على تطبيق "تليجرام"، إن القرشي قُتل في اشتباكات مع فصائل تابعة لتركيا في ريف إدلب، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.



كما أضاف أن الفصائل التابعة لأنقرة اعتقلت المتحدث السابق باسم التنظيم أبو عمر المهاجر مع مجموعة أخرى من داعش.



وفي أبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقتل "الزعيم المفترض" لتنظيم "داعش" في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.



وقال أردوغان خلال مقابلة متلفزة: "أود أن أشارك الجمهور معلومات جديدة خلال هذا اللقاء.. هناك تطور يظهر معركتنا الصارمة ضد التنظيمات الإرهابية.. الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل من يسمى زعيم داعش المعروف بأبو الحسين القرشي.. وهذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها هذا الخبر.. خبر القضاء على هذا الشخص خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي في سوريا.. وسنواصل عملنا في محاربة المنظمات الإرهابية دون استثناء".



وكان تنظيم "داعش" قد أعلن في 30 نوفمبر الماضي مقتل زعيمه السابق أبو حسن الهاشمي القرشي، وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له.



ونفذت الولايات المتحدة غارة بطائرة مروحية في شمال سوريا ضمن عملية في منتصف أبريل الماضي، حيث قالت إن التنظيم كان يخطط لشن هجمات في أوروبا والشرق الأوسط.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" في هذه العملية.