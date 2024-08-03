قال المفكر العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن إسرائيل تعيش دائما في حالة حرب كونها إن عاشت في سلام ستتعرض للتفكك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن إسرائيل تمارس حالة استعطاف تجاه القوى الخارجية.

وعبر عن شعوره بالإحباط للمرة الأولى إزاء فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وقال إن طبول الحرب تدق هذه الأيام في المنطقة.

وأشار إلى أن الحرب ستندلع سواء بعد دقائق أو ساعات أيام لكنها بدأت تدق، لافتا إلى دعوة الولايات المتحدة لرعاياها في لبنان بالمغادرة فورًا، وكذلك فعلت بريطانيا وفرنسا.

وأوضح أنّ مصر تقف بجانب لبنان، وتبذل كل الجهود الممكنة، منعا لاشتعال الأمور في المنطقة.



وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، في بيان، إن الوزير عبدالعاطي أعرب خلال الاتصال عن دعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به، مشيرًا لما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية والفاعلة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني.

وأعرب وزير الخارجية عن القلق البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة، بشكل يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم.

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن تقديره لمبادرة الوزير عبدالعاطي بالتواصل معه، ولحرص مصر على أمن واستقرار لبنان وسلامة شعبه.

كما أكد حرصه على التنسيق بشكل دائم مع مصر حيال ما يواجهه لبنان من ظروف دقيقة للغاية في تلك المرحلة، مشيراً إلى ثقة كافة الأطراف اللبنانية التامة في الدور المصري وما تقوم به القاهرة من جهود مضنية لحماية لبنان.