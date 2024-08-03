بنك أبوظبى التجارى- مصر يحصل على شهادة PCI-DSS – V4

أعلن بنك أبوظبى التجارى ــ مصر عن حصوله على شهادة معيار آمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) فى نسختها الأحدث. وتعكس هذه الشهادة التزام البنك الراسخ بتطبيق أعلى معايير الأمان لبيانات بطاقات الدفع الخاصة بعملائه، وذلك حيث إن PCI-DSS هو معيار معترف به عالميا مصمم لضمان بيئة آمنة للكيانات التى تقوم بمعالجة معلومات بطاقات الائتمان أو تخزينها أو نقلها مع الحد من مخاطر اختراق البيانات وحماية البنك وعملائه. وبحصول بنك أبوظبى التجارى ــ مصر على هذه الشهادة، يكون البنك قد أضاف المزيد من الضوابط الأمنية القوية لحماية بيانات حاملى البطاقات، مما يعزز التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة ويعزز ثقة ورضاء عملائه.

وقد أعرب إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى - مصر عن سعادته بالحصول على شهادة - PCI-DSS – V4، قائلاً «حصولنا على الشهادة هو خطوة جديدة فى تطبيق استراتيجية البنك وخطتنا التوسعية التى تركز بالدرجة الأولى على الرقمنة مع توافر عناصر الأمان لتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا. ولذلك حرصنا على تلك الخطة الاستباقية مما يضمن الامتثال المستمر لأعلى معايير الأمان والتطوير المستمر لتدابير البنك الأمنية الآن ومستقبلاً و ذلك من خلال إجراء تقييمات وتحديثات منتظمة».

وقد قام بنك أبوظبى التجارى مصر بالتعاون مع شركة Versos وهى شركة استشارية رائدة فى مجال الأمن السيبرانى، التى قدمت المساعدة والدعم للحصول على الشهادة، حيث أجرت تقييما شاملا لأنظمة البنك، وطبقت أفضل الممارسات الأمنية فى فئتها لتلبية متطلبات PCI-DSS الصارمة.

وجدير بالذكر أن بنك أبوظبى التجارى ــ مصر قد قام بالتعاون مؤخرا مع عدد من أعرق المؤسسات لاعتماد حلول مبتكرة لتأمين معاملات عملائه ومكافحة الاحتيال وذلك فى إطار رؤية البنك فى تقديم تجربة مصرفية متميزة ليكون الشريك المصرفى الأفضل لعملائه.