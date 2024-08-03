بريطانيا تحث مواطنيها في لبنان على المغادرة فورا

حثّت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد فورا.

جاء ذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ونزاع إقليمي أوسع نطاقا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: «التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع. وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكّدت أن شركات طيران ألغت أو علقت رحلاتها للبنان وخيارات الطيران التجاري ما تزال متوفرة.

وقالت الخارجية الأمريكية: «نوصي من يختار عدم مغادرة لبنان من رعايانا إعداد خطط طوارئ للاحتماء في أماكن سكنهم».

فيما شجعت السفارة الأمريكية في بيروت، السبت، المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان على «حجز أي تذكرة متاحة لهم»، حيث أوقفت أو ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى البلاد وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت السفارة في رسالة، السبت، نقلها موقع «CNN عربية»: «نشجع الذين يرغبون في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور أو لم تتبع وجهتهم الأولى التي يختارونها».

وأضافت أن المواطنين الذين يفتقرون إلى الأموال للعودة إلى الولايات المتحدة «يمكنهم الاتصال بالسفارة للحصول على مساعدة مالية من خلال قروض العودة إلى الوطن».

وتأتي هذه التطورات على وقع ترقب لرد على إسرائيل من إيران وحزب الله وربما جماعة الحوثي اليمنية، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر.