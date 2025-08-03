شرطة اسكتلندا تضبط شحنة كوكايين بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني تقريبا

ضبطت الشرطة في اسكتلندا مخدرات تقدر قيمتها بـ 68ر3 مليون جنيه إسترليني ( 77ر4 مليون دولار) خلال مداهمة في جلاسكو.

ونفذ الضباط مذكرة تفتيش في عقار بميلنبارك جاردنز، كينينج بارك، يوم الجمعة أول أغسطس، حيث اكتشفوا كمية كبيرة من الكوكايين، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقالت شرطة اسكتلندا إن التحقيقات جارية لتحديد وتتبع المتورطين.

وقال كبير المحققين المفتش ديفيد بيل:"يؤكد هذا الضبط المهم للغاية التزامنا بمعالجة المخدرات الخطرة وغير القانونية في مجتمعاتنا".

وتابع :"نحن عازمون على حماية الشعب من هذه الجريمة الضارة من خلال تعطيل تجارة المخدرات ومنع تداولها في شوارع اسكتلندا".

وأضاف "هذه المصادرة الكبيرة تؤكد التزامنا بقوة المهام المعنية بالجريمة المنظمة الخطيرة واستراتيجية البلاد لمكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة".





