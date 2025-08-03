مساعد مدرب المنتخب الأول يقود شباب اليد مؤقتا قبل كأس العالم

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خاض المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب مرانه اليوم، الأحد، في صالة ستاد القاهرة استعدادًا لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.

وتحتضن مصر النسخة العاشرة من البطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من النسخة الحالية ببطولة العالم للناشئين رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

وقاد الإسباني فرناندو باربيتو، المدرب العام ومساعد تشافي باسكوال المدير الفني للمنتخب الأول، مران الناشئين بشكل مؤقت، بدلًا من طارق محروس، مدرب منتخب الناشئين، الذي تعرض لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى وتركيب دعامات قلبية.

وتعرض طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 19 عاما لأزمة صحية مفاجئة، وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئين كرة اليد.

وأظهرت الفحوصات الطبية حاجة المدرب المصري لعملية جراحية وتركيب دعامة في القلب.

ويقعد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لبحث تداعيات الموقف.

ويدرس الاتحاد المصري البدائل المتاحة والموقف النهائي للقيادة الفنية للمنتخب قبل 3 أيام من انطلاق المنافسات.

وتمنى الاتحاد المصري لكرة اليد الشفاء العاجل لطارق محروس مدرب المنتخب وأكد على دعمه بقوة لتجاوز أزمته الصحية.