قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن المعدل العالمي المحدد من منظمة الصحة العالمية يبلغ 5 أطباء أسنان لكل 10 آلاف نسمة، منوها أن احتياج الدولة المصرية الفعلي بالنظر لعدد السكان 120 مليون نسمة ينحصر بدقة في 60 ألف طبيب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" أن مصر تمتلك حاليا 120 ألف طبيب أسنان، بالإضافة لوجود ما يزيد عن أكثر 80 ألف طالب مقيدين بالسنوات الدراسية حاليا.

وأكد أن هذا العدد سيقفز بإجمالي الخريجين لـ 200 ألف طبيب بعد خمس سنوات بسبب التوسع في إنشاء الكليات التي تقترب حاليا من 90 كلية.

ولفت إلى أن الأطباء الأسنان يواجهون ظروفا مختلفة، مشيرا إلى أن البعض يكتفي بالتكليف الحكومي بوزارة الصحة، فيما اضطر آخرون للسفر أو تغيير العمل.

وأوضح أن المعروض يفوق الطلب بكثير وتسبب في خلق حالة تنافسية كبيرة مع تكدس جغرافي كبير في بعض المناطق، لافتا إلى أن محافظة القاهرة وحدها دون احتساب الجيزة أو القاهرة الكبرى تضم 30 ألف طبيب أسنان، ما يمثل ربع أطباء أسنان مصر بالكامل.

ورد على أسباب ارتفاع كلفة علاج الأسنان للمواطنين، قائلا إن تشغيل عيادات الأسنان يواجه تكاليف تشغيلية "كبيرة جدًا" يتكبدها الطبيب بالدرجة الأولى.

ولفت إلى أن ترخيص أي عيادة طبية يستوجب المرور بـ 11 جهة حكومية للحصول على موافقات النفايات، والبيئة، والحماية المدنية، والتصالح على تحويل المقر من سكني إلى إداري.