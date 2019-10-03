جامعة المنصورة تنظم احتفالية بانتصارات 6 أكتوبر الثلاثاء المقبل

في إطار احتفالات جامعة المنصورة بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر تقيم جامعة المنصورة يوم الثلاثاء المقبل احتفالية كُبرى بنصر أكتوبر تحت شعار "النصر حليف مصر"، تحت رعاية أشرف محمد عبد الباسط - رئيس الجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالإدارة العامة للجامعة، وبحضور عدد من أبطال حرب أكتوبر ومصابي العمليات العسكرية والإرهابية من القوات المسلحة والشرطة.

جدير بالذكر أن الحفل سيتضمن طابور عرض عسكري مُقدم من طلاب الجامعة المُشاركين في التربية العسكرية، وفقرات استعراضية مُقدمة من طلاب كلية التربية وكذلك فقرات غنائية مُقدمة من طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة، بالإضافة إلى كلمات ومواقف لبعض أبطال حرب أكتوبر مع عرض فيلما وثائقيا عن انتصارات أكتوبر المجيدة.