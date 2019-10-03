فنزويلا تعلن عن تفعيل عملتها الرقمية لمواجهة العقوبات الاقتصادية

أعلنت فنزويلا إدخال عملتها الرقمية المدعومة بالنفط (بترو) إلى الأسواق العالمية، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على كاراكاس.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس عن مسؤولين فنزويليين قولهم إن العملة "بترو" المشفرة ستحيد تهديد الأسواق السوداء، وعصابات مافيا الأموال.

واعتبر خبراء أن الهدف من إطلاق العملة هو "وقف اختلال التوازن الناجم عن الحرب الاقتصادية المدفوعة من الخارج"، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال - في وقت سابق - إن "بترو" على عكس العملات الرقمية الأخرى، "لا تحتاج إلى التعدين (استخلاص العمولات من تعاملات العملة نفسها)، لأنها ذات قيمة بالفعل"، مضيفا أنها محمية بالنفط والثروة المعدنية الفنزويلية.

وأشار إلى أن "بترو" موجودة بالفعل في 6 من أكبر مراكز الصرافة الدولية في العالم ، وسيجري قبولها الآن على المستوى الوطني.