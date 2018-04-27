الأرصاد: توقعات باستمرار الأجواء الخريفية حتى مطلع الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الخريفية حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن العظمى على القاهرة الكبرى خلال هذه الأيام تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن فرص هطول الأمطار تتباين من يوم لآخر، لكنها لن تؤثر في المجمل على أعمال الأنشطة اليومية.

ولفتت إلى أن فصل الخريف عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، حاثة على متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.