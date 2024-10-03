تم الاحتفاء بدولة الإمارات الشقيقة على هامش حفل تخرج الدفعات العسكرية، عن طريق صورة مضيئة للشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات ورئيسها السابق، والشيخ محمد بن زايد الرئيس الحالي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضًا ضوئيًا مميزًا على هامش الاحتفال بتخرج دفعات عسكرية جديدة اليوم الخميس.

وافتتح الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، رسميا المقر الجديد للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية، اليوم الخميس، حيث رفع علم القوات المسلحة المصري، ويعد هذا الصرح التعليمي الجديد إضافة هامة لمنظومة التعليم العسكري في مصر، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة المصرية.

وبدأت فعاليات حفل التخرج بعزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والمصري، بحضور الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وقد تخرجت دفعات جديدة من مختلف الكليات العسكرية، وعلى رأسها الكلية الحربية المصرية، التي تعد أعرق وأكبر الصروح التعليمية العسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.