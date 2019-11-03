مدحت صالح يقدم موهبة شابة من ذوي القدرات الخاصة خلال حفل الموسيقى العربية

قدم الفنان مدحت صالح، الموهبة الغنائية إبراهيم رمضان، من ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال حفله المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية، والذي قدم أغنيته الشهيرة " عالم تاني"، وسط ترحيب كبير من الجمهور.

وبدأ مدحت الحفل بأغنية قادرين يا دنيا، ثم أغنية زي ما هي حبها، وعلى الحلوة والمرة، وغيرها.

يشار إلى أن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية قد انطلقت مساء أمس الجمعة، وتضمن تكريم 12 شخصية فنية أثرت ساحات الإبداع، أبرزهم الفنان محمد منير، الذى أحيا حفل الإفتتاح، بالإضافة للشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الايقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة، الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.