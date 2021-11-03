البرهان يبلغ مبعوث الاتحاد الإفريقي عزمه تعيين حكومة تكنوقراط مدنية

أبلغ القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان، مبعوث الاتحاد الإفريقي عزمه تعيين رئيس وزراء يشكل حكومة تكنوقراط مدنية، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، فقي خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأكد قائد الجيش السوداني حرص الجيش على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، مشددًا على حرص الجيش على حماية الانتقال الديمقراطي.

وأفادت وزارة الثقافة والإعلام في حكومة عبد الله حمدوك، التي حلها الجيش السوداني الأسبوع الماضي، بأن حمدوك متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل ٢٥ أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار.

ووفق بيان للوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أكد مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل ٢٥ أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار.

وطبقا للبيان، ناشد مكتب الناطق الرسمي، أجهزة الإعلام كافة توخي الحذر في نقل كل معلومة تخص رئيس الوزراء المحتجز بمقر إقامته ومغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرًا.