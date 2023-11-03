المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا في إيلات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، أنها استهدفت هدفا في أم الرشاش "إيلات" المحتلة لدعم أهالي غزة.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، نُشر على موقع الإعلام الحربي على تطبيق التليجرام أنه "نصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم هدفا في أم الرشاش (إيلات) المحتلة"، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل العدو.

ويذكر أن هذه هي العملية الثانية التي أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في العراق بقصف أهداف داخل الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها ستبدأ الأسبوع المقبل مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء لنصرة فلسطين.

كان حيدر اللامي عضو المجلس السياسي لحركة النجباء الشيعية في العراق قد كشف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، النقاب عن تلقي الحركة رسائل تهديد وترغيب من الإدارة الأمريكية عبر وسطاء لمنع توسيع دائرة الحرب في غزة.

وقال: "نحن لا نخشى التهديدات الأمريكية.. ماضون في عملياتنا مع الفصائل المسلحة الأخرى في المقاومة الإسلامية في العراق لمواجهة الثكنات والمصالح والأهداف الأمريكية في العراق".

يذكر أن حركة النجباء هى إحدى الفصائل المنضوية في المقاومة الإسلامية في العراق.

ومنذ السابع من الشهر الماضي، شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.