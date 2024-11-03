حبس شخصين لاتهامهما بسرقة 10 هواتف محمولة في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، حبس، شخصين، عاطلين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بارتكاب 10 وقائع سرقات هواتف محمولة "بأسلوب الخطف"، وذلك باستخدام دراجة نارية قيادة أحدهما.

وطلبت النيابة العامة، اليوم الأحد، تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم السرقات في الإسكندرية حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات والدراجة المستخدمة في عمليات الخطف، والاستعلام عنها بشرطة المرور.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا، يفيد بورود معلومات سرية، حول تكوين شخصين تشكيلًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة، "بأسلوب الخطف"، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما وقائع سرقة عبارة عن 10 هواتف محمولة، من مواطنين أثناء سيرهما في الطريق العام.

وبتحرير محضر إداري بواقعة الضبط وتطوير مناقشة المتهمين، أرشدا عن المسروقات؛ فتم تحريزها، واتخاذ إجراءات تسليمها لأصحابها، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.