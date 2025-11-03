استئناف رحلات الطيران بين إسطنبول والسليمانية بعد انقطاع دام 31 شهرا

انطلقت اليوم الاثنين، أولى رحلات الطيران بين مدينتي إسطنبول التركية والسليمانية (شمالي العراق)، وذلك بعد إعادة فتح الأجواء التركية أمام الرحلات إلى المدينة العراقية.

ويأتي استئناف رحلات الطيران بين إسطنبول والسليمانية، في الاتجاهين، بعد انقطاع دام 31 شهرا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين.

ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من قبل سكان السليمانية، نظرا لكونها ستتيح تسهيلات كبيرة لهم في التنقل، فضلا عن تداعياتها الاقتصادية إيجابا على المدينة، بحسب "الأناضول".

وكانت تركيا قد أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه، بإقليم كردستان في شمال العراق، اعتبارا من 3 أبريل 2023.