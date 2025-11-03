زعيم حزب المؤتمر: مودي خاضع لترامب ولرجال الأعمال

قال زعيم حزب المؤتمر، راهول غاندي، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه لا "يخاف" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحسب، بل يُسيطر عليه أيضا كبار رجال الأعمال عن بُعد.

ووجه غاندي، زعيم المعارضة في مجلس النواب الهندي (لوك سابها)، هذا الهجوم اللاذع خلال زيارته لولاية بيهار، المتجهة للانتخابات، حيث ألقى خطابات متتالية أمام تجمعات في منطقتي بيجوسراي وخاجاريا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هندو".



وقال إن "امتلاك صدر ضخم لا يعني القوة. انظروا فقط إلى مهاتما غاندي، الذي كان نحيف البنية لكنه واجه البريطانيين، الذين كانوا القوة العظمى في ذلك الوقت."