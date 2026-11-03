محافظ أسيوط: تسوية وتمهيد الطريق المؤدي إلى عزبتي الحج أحمد وأبو عشرة بالبداري تمهيدًا لتركيب أعمدة إنارة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، من خلال تحسين حالة الطرق وتيسير حركة الانتقال، والعمل على دعم منظومة الإنارة العامة، بما يسهم في تعزيز السلامة والأمان وتلبية احتياجات الأهالي، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز، نفذت اليوم أعمال تسوية وتمهيد الطريق المؤدي إلى عزبتي الحج أحمد وأبو عشرة، التابعتين للوحدة المحلية لقرية العتمانية، وذلك تمهيدًا لتركيب أعمدة إنارة عامة بالطريق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتيسير الحركة، خاصة خلال فترات الليل.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لتجهيز الطرق والمواقع المستهدفة قبل تنفيذ أعمال الإنارة، مع المتابعة المستمرة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للإمكانات المتاحة، وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة العمل الميداني بالقرى والنجوع، ورصد احتياجات المواطنين والتعامل معها وفقًا للأولويات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات الأساسية، بما يحقق بيئة أكثر أمانًا ويسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي القرى.