برلين: نعمل سريعا على طلبات تلقي مساعدات لمواجهة تداعيات إغلاق كورونا

دافع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، عن معدل سرعة ضخ مدفوعات مساعدات شهر نوفمبر الماضي للشركات والمؤسسات التي تضررت من الإغلاق الجزئي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال ألتماير لمجموعة "أر تي إل" الألمانية الإعلامية: "لدينا بالفعل حاليا ما يزيد على 100 ألف طلب، وسوف يتم العمل عليهم بشكل سريع للغاية ومتسق".

وبحسب المجموعة الإعلامية الألمانية، فإن بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية تقول إنه تم بالفعل توفير المدفوعات لنحو 90% من الطلبات المباشرة للأشخاص الذين يعملون بشكل مستقل.

وقال ألتماير: "إذا كان هناك مقترحات لما يمكن تحسينه والإسراع منه، فإننا نسعد للغاية بتلقيها، لأننا جميعا متفقون على الهدف ذاته".

وأضاف أنه يتم أيضا فحص إذا ما كان ممكنا زيادة المدفوعات في حالات معينة، وقال: "(رئيس حكومة ولاية بافاريا) ماركوس زودر تطرق إلى أن هذه المدفوعات تعد غير كافية في كثير من الحالات بالنسبة لشركات أكبر ومؤسسات متوسطة الحجم يصل عدد العاملين بها إلى 30 شخصا".