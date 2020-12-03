 السودان: 281 اصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 18.3 ألف حالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: 281 اصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 18.3 ألف حالة

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:18 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات، فيما جرى شفاء 179 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 229 في ولاية الخرطوم، فيما جرى تسجيل بقية الحالات في 9 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 18 ألفا و353 حالة، بينها 1271 وفاة، فيما تعافى 10 آلاف و672 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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