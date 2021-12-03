حسام بدراوي ينتقد مشروع «الحصة بـ 20 جنيهًا»: منظومة تعليمية غير صحية

انتقد المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، مشروع وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع مدرسين بنظام الحصة بقيمة 20 جنيهًا للصحة الواحدة، واصفًا ذلك بالمنظومة غير الصحية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن وزارة التعليم عليها أن تُحارب لكي تصبح كلية التربية هي المصدر الرئيسي للمدرسين.

وتابع: "بداية هذه المعركة ليست من اليوم لكنها منذ عام 2000.. فكليات التربية منذ ذلك الحين تعرضت للغزو والسلفي والتطور الديني".

وأشار إلى أنّه بدلًا من معالجة الأمر تم تجاهلها بشكل كامل، موضحًا أن جماعة الإخوان استطاعت السيطرة على قطاع التعليم من هذا المنطلق.

وأوضح أن هذا الأمر يحدث أيضًا في مجال الصحة، قائلًا إن 65% من احتياج المواطن من الصحة هو الرعاية الصحية الأولية.

وتابع: "الدولة تستثمر في المستشفيات والأجهزة وتركت الرعاية الصحية الأولية للجوامع".