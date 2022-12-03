دول مجموعة السبع تتفق على تطبيق سعر أقصى لبرميل النفط الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت دول مجموعة السبع، على تطبيق سعر أقصى يبلغ 60 دولارا لبرميل النفط المنقول بحرا من روسيا.

وقالت المجموعة في بيان، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا مماثلا في وقت سابق من الجمعة، معتبرة أن دول المجموعة أوفت عبر هذا القرار بالتزاماتها بقطع موارد أرباح روسيا في حرب أوكرانيا.

وأضافت أن القرار يهدف إلى تقليل التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية.

وذكر البيان أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري.

واتخذت أستراليا أيضا قرارا مشابها بتطبيق سعر أقصى لبرميل النفط المنقول بحرا من روسيا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تطبيق سعر أقصى يبلغ 60 دولارا لبرميل النفط المنقول بحرا من روسيا.

وكانت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تتباحث من أجل وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

ومن المزمع أن يعاد تقييم سقف السعر المطبق على النفط الروسي كل شهرين.

وكانت روسيا أعلنت أنها لن تبيع النفط للبلدان المشاركة في تطبيق سقف السعر على نفطها.​​​​​​​

ومجموعة السبع، منظمة تضم 7 دول من أكبر اقتصادات العالم وهي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان.