الآلاف في دريسدن يحتفلون بمهرجان معجنات «شتولن» الشهيرة والشهية في أعياد الميلاد

بعد عامين أوقف فيهما مهرجان معجنات شتولن حلوة الطعم في دريسدن شرقي ألمانيا بسبب جائحة كورونا، عادت المدينة إلى هذه الأطباق الشهية بمناسبة أول آحاد الرجوع الأول غدا ووصلت الاستعدادات، اليوم السبت، إلى الدرجة القصوى.

اصطف الآلاف من رواد المهرجان في شوارع البلدة القديمة عندما تم نقل رمز قطعة كبيرة من هذه الحلوى "شترايتسل"، وهو مصطلح قديم لما يسمى عيد دريسدن لحلوى شتولن - من ميدان المسرح إلى ميدان السوق القديم في موكب احتفالي.

وانتهى موكب الخبازين المتخصصين في هذا النوع من المعجنات الرائعة الذي وصل طوله إلى مئات الأمتار بما في ذلك اختيار فتاة الشتولن والصور التاريخية المصاحبة، على خشبة مسرح دريسدن الواقع عند "شتريتسل ماركت" حيث احتشدت الجماهير حوله.

وهناك تم بعد ذلك تقطيع المعجنات الاحتفالية بسكين "شتولن"، الذي تم تصنيعه بناء على النموذج التاريخي له، وبيعه لصالح هدف خيري.

هذا المشهد الرائع مستمر كتقليد منذ 1994، وكان قد تم إلغاؤه في العامين الماضيين بسبب قيود كوورنا، كما جرى تم إغلاق سوق الشتولن، وهو سوق أعياد الميلاد في دريسدن عاصمة ولاية سكسونيا.

تعود الفكرة إلى مهرجان أسطوري أقامه ناخب سكسونيا المسمى أغسطس القوي في القرن الثامن عشروأطلق عليه اسم "تسايتهاينر لوستلاجر" ويقام منذ 1730.

وتم خبز "شتولن" هناك في فرن بني خصيصا وتم تقطيعه بسكين صنع خصيصا لهذه الغاية في موكب احتفالي كبير.