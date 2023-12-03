قال مسئولون، اليوم الأحد، إن الفلبين ألغت التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي)، بعد وقوع زلزال بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر في المنطقة الجنوبية، حيث مازال السكان يشعرون بالقلق في ظل وقوع المئات من الهزات الارتدادية.



وعدل المعهد الفلبين للنشاط البركاني والزلزالي من قوة الزلزال من 9ر6 إلى 4ر7، بعد ساعات من وقوعه مساء أمس السبت قبالة بلدة هيناتوان في إقليم سوريجاو ديل سور، على بعد 906 كلومترات جنوب مانيلا.



وحذر المعهد من أن الزلزال قد يسبب موجات تسونامي" مهددة للحياة" ودعا لإخلاء المناطق الساحلية.



وتم إلغاء التحذير من وقوع تسونامي بعد خمس ساعات من وقوع الزلزال، الذي تبعه أكثر من 200 هزة ارتدادية، بلغ أقواها 1ر6 درجة على مقياس ريختر.



لم يتم رسميا تسجيل أضرار كبيرة أو خسائر بشرية، وفقا للوكالة الوطنية لادارة الكوارث، في الوقت الذي تستمر فيه السلطات في جمع التقارير من على الأرض .



ويذكر أن الفلبين تقع في الحزام النارى بالمحيط الهادي، حيث يقع 90% من الزلازل في العالم.