آخر التطورات الميدانية في اليوم الـ 423 للحرب على غزة

رصد مراسلو روسيا اليوم أبرز التطورات الميدانية في اليوم الـ 423 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تدمير القطاع وإبادة سكانه.



وأسفر القصف والهجمات الإسرائيلية عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع.

وفي شمال القطاع:

تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال في بيت لاهيا ومخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي.

جيش الاحتلال قام بهدم عيادة الوكالة وسط مخيم جباليا.

شهيد وإصابتان باستهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو زينة في محيط المسجد العمري بجباليا البلد.

استشهاد شاب برصاص قناصة جيش الاحتلال في منطقة مشروع بيت لاهيا.

استشهاد طفلة نتيجة إطلاق آليات الاحتلال النار على مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة.



مدينة غزة:

شهيدان ومصابون في الغارة التي استهدفت محلاً تجارياً في شارع عمر المختار.

شهيدان في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين قرب المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوب المدينة.

استشهاد الناشط قاسم زيدية بالقرب من مفترق الصناعة غرب المدينة.

شهيدان بنيران مسيرة إسرائيلية في شارع الجلاء غرب المدينة.

مصابون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في برج الزهارنة وسط شارع الجلاء.

إصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال منزل يعود لآل النشار بجوار مفترق الصناعة غرب المدينة.

مسيرات إسرائيلية "كواد كوبتر" تطلق النار في أجواء حيي الصبرة وتل الهوا جنوب غربي المدينة.



وسط القطاع:

إطلاق نار من آليات الاحتلال صوب منازل المواطنين غربي النصيرات.

شهيدة وعدد من الجرحى بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلاً لعائلة "عيد" بمحيط مسجد الإحسان جنوب مخيم النصيرات.

انتشال جثمان طفل شهيد من منطقة وادي غزة شمالي مخيم النصيرات.



جنوب القطاع:

انتشال جثامين 13 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة رفح منذ صباح اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 44466 شهيدا، و105358 مصابا.