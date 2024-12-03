إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مدينة كونسبسيون التشيلية

أحيت الجاليتان الفلسطينية والعربية في مدينة كونسبسيون جنوب غرب العاصمة التشيلية سانتياغو، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بفعالية احتضنها النادي العربي في المدينة، وعبر خلالها المشاركون عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وشارك في الفعالية، سفيرة دولة فلسطين لدى تشيلي فيرا بابون، وسفيرة لبنان جمان خداج، وسفيرة المغرب كنزة الغالي، ووفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يرأسه المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد الشرقاوي وضم: عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس أمجد شهاب، ومدير المركز الرعوي للبطريركية اللاتينية في حيفا الأب جوني أبو خليل، وراعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في العاصمة الأردنية عمّان القس عماد حداد، وأستاذة الأدب الإسباني بجامعة القدس رانية المهتدي.

وشهدت الفعالية، نشاطات ثقافية تعكس الهوية الفلسطينية، ما يظهر مدى ارتباط الجالية الفلسطينية بجذورها في فلسطين. كما قدمت فرق دبكة عروضا تعكس التراثين الفلسطيني واللبناني.

وشكرت السفيرة بابون القائمين على الفعالية، وأكدت اعتزازها بدور الجالية الفلسطينية في نقل الرواية الفلسطينية، مُشددة على أهمية التعاون مع السفارة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وطالبت بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف التوسع الاستعماري الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما شكرت، السفيرتين اللبنانية والمغربية، ووفد وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمهم ومشاركتهم في الفعالية.