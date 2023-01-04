 الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء المتحور «اكس بي بي 1.5» من كوفيد-19 - بوابة الشروق
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الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء المتحور «اكس بي بي 1.5» من كوفيد-19

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 8:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 8:38 م

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء المتحور الجديد "اكس بي بي.5ر1" من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت ماريا فان كيركوف، المتخصصة في فيروس كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الأربعاء، إن المتحور الذي تم اكتشافه في أكتوبر ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقا.

ووفقا للتحاليل الجينية المتوفرة للفيروس، فإنه ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا وقد تم اكتشافه بالفعل في 29 دولة، وهو ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، والذي ينتشر منذ نهاية عام 2021.

وقالت فان كيركوف إن يتم حاليا إجراء تحليل للمخاطر وسيتم نشره قريبا.

وقدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن المتحور "اكس بي بي.5ر1" يمثل نحو 5ر40% من كل الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي سبق نهاية العام.

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