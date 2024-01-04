جيش الاحتلال يعلن قتل مسئول الأركان العملياتية بحركة الجهاد في شمال غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش وجهاز الأمن العام قتلا مسئول الأركان العملياتية في منطقة شمال القطاع، وأحد مسئولي حركة «الجهاد الإسلامي».



وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن «ممدوح لولو عمل مساعدًا ومقربًا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي، وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج».



وادعى أن «لولو كان يشكل شخصية بارزة ومحورية في الجهاد الإسلامي»، مشيرًا إلى «قيادته عمليات هجوم عديدة من غزة على إسرائيل في الأيام العادية وخلال فترة الحرب».



وأشار إلى «قتله من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، بقيادة مركز النيران والاستخبارات التابع لقيادة المنطقة الجنوبية، وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العامة وجهاز الأمن العام».







#عاجل جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يقضيان على مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال القطاع وأحد مسؤولي #الجهاد_الإسلامي



المدعو ممدوح لولو عمل مساعدًا ومقربًا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج.



حيث كان لولو يشكل شخصية… pic.twitter.com/PsTqDhql2p — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 4, 2024