عرض دارت الأيام ضمن خطة مشروع مسرح المواجهة والتجوال في بورسعيد والدقهلية خلال يناير

انضم عرض "دارت الأيام" بطولة الفنانة وفاء الحكيم لخطة عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال الذي يتوجه خلال يناير إلى محافظتي بورسعيد والدقهلية، وتبدأ عروض تلك المسرحية التي أنتجها مركز الهناجر للفنون من 5 يناير، وتستمر حتى 15 يناير .

مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" يواصل نشر الثقافة والوعي، ويتوسع في اختيار عروضه لتشمل عروض من إنتاج مركز ومسرح الهناجر، فقد أصبح اختيار العروض ضمن المشروع لا تقتصر على عروض البيت الفني للمسرح فقط.

وأكد المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يحقق رؤية القيادة السياسية في نشر الثقافة في كل مكان، وخاصة المحافظات الحدودية البعيدة عن القاهرة لنصل إلى القرى والنجوع كافة، لتحقيق حياة كريمة شاملة لجميع المواطنين.

"ودارت الأيام" مونودراما، من تأليف الكاتبة أمل فوزي، وتناقش مشكلات المرأة، خاصة أزمات منتصف العمر، وتقوم ببطولتها الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة التضامن.