ضبط جهاز الأمن العام السوري مستودعاً للذخيرة في حي الزهراء بمدينة حمص، خلال حملة تمشيط أطلقتها إدارة العمليات العسكرية، بحثاً عن مسلحين من فلول نظام بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، يوم السبت، أن «وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تتابع حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد، وتضبط مستودعاً للذخيرة بحي الزهراء».

بالصور | إدارة الأمن العام تصادر مستودعاً للذخيرة بحي الزهراء في مدينة حمص أثناء حملة تمشيط أحياء المدينة بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد.#سانا pic.twitter.com/Ls73jjtSdc — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 4, 2025

والخميس الماضي، أطلقت إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص، تستهدف «مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية»، وفق ما نقلت سانا عن وزارة الداخلية.

وضمن الحملة التي شملت أحياء عدة بمدينة حمص، ألقت قوات الأمن العام مساء أمس الجمعة، القبض على أحد مسئولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا سيئ السمعة، وقائد ميداني شارك بالعديد من المجازر بحق الشعب.