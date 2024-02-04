رئيس الوزراء الأسترالي: ندعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الحصول على دعم إسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يتوقف على تخلص قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس من أسلحته.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية "إيه إيه بي" أنه قد تم طرح حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ فترة طويلة باعتباره الطريق إلى السلام في المنطقة، ثم عاد إلى دائرة الضوء في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية التي تلته على غزة.

واعترف بانيز بأن الاتفاق على حل الدولتين لن يكون ممكنا إلا إذا عادت إسرائيل إلى طاولة المفاوضات.

وقال لشبكة "إيه بي سي" نيوز التلفزيونية اليوم الأحد "نحن بحاجة إلى وقف التصعيد".

وأضاف "جزء من ذلك /حل الدولتين/ قد يعني على سبيل المثال أن أي وجود لدولة فلسطينية سيكون دولة منزوعة السلاح أيضا. هذه هي القضايا التي يجب طرحها على الطاولة".

وتابع "أعلم أن الولايات المتحدة تنظر في هذه القضايا، كما هو الحال بالنسبة للمملكة المتحدة. وأستراليا، وبالتأكيد حكومتي، لديها موقف داعم لحل الدولتين".

وعلى صعيد آخر، وصف ألبانيز الهجمات الأمريكية البريطانية على 13 موقعا للحوثيين في اليمن بأنها "متناسبة"، معلنا أن الولايات المتحدة ردت بشكل صحيح وأنها تلعب دورا "مسؤولا" في المنطقة.

وقال: "لا يمكن أن يكون لديك هذا النوع من الهجمات التي رأيناها دون أن نرى أي رد".

من جانبه، كثف زعيم حزب الخضر في أستراليا آدم باندت من الضغوط على رئيس الوزراء لسحب دعم حكومته للغزو الإسرائيلي لقطاع غزة، وذلك قبل ظهوره في مسيرة مؤيدة لفلسطين في ملبورن اليوم الأحد.

وقال باندت لقناة سكاي نيوز التلفزيونية: "لقد قطعت الحكومة الإسرائيلية المساعدات الغذائية والإنسانية، مما دفع غزة إلى أزمة إنسانية".

وأضاف "يجب على حزب العمال أن يتوقف عن دعم الغزو وينضم إلى المجتمع في الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء احتلال فلسطين".