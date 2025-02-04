منظمة ألمانية تعلن استمرار الاحتجاجات ضد اليمين المتطرف حتى إجراء الانتخابات

تعتزم منظمة ألمانية مواصلة تنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد اليمين المتطرف حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في 23 فبراير الجاري، لتواصل بذلك ضغوطها بعد الاحتجاجات الحاشدة في الأيام الماضية.

وقال كريستوف باوتس، عضو مجلس إدارة تحالف "كامباكت" لتنظيم الحملات، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "ستستمر موجة الاحتجاجات حتى الانتخابات العامة... نأمل أن يفكر الناس فيما إذا كانوا يريدون إعطاء أصواتهم لحزب البديل من أجل ألمانيا"، مضيفا أن الاحتجاجات الجماهيرية جعلت العتبة أمام المزيد من التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي مرتفعة.

يُذكر أن التحالف المسيحي المحافظ نجح في البرلمان يوم الأربعاء الماضي في تمرير خطة غير ملزمة للحكومة لتشديد سياسة الهجرة بفضل أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا.

وأخفق التحالف المسيحي في تمرير مشروع قانون بقواعد ملموسة يوم الجمعة الماضي رغم دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وذلك بسبب غياب أصوات من التحالف المسيحي نفسه والحزب الديمقراطي الحر. وقد أدى ذلك في الأيام الأخيرة إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية في العديد من المدن الألمانية. وقالت الشرطة إن عدد المتظاهرين في برلين وحدها بلغ نحو 160 ألف شخص يوم الأحد، في حين قال المنظمون إن عددهم بلغ 250 ألف مشارك.