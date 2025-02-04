العروض المتقدمة لمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة في دورته الأولى

تقام الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة خلال أبريل المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم، وتقدم للمشاركة فيه 151 عرضا مسرحيا، على أن يتم الإعلان عن نتيجة لجنة المشاهدات في مارس المقبل، والإعلان عن القائمة النهائية للعروض المشاركة في تسابق المهرجان.

والمهرجان يفتح مجالين للتسابق هما عروض مسرح العلبة الإيطالي والمقدم للمشاركة في هذا المجال 123 عرض مسرحي ومنهم: "الوردة الزرقاء" إخراج سعيد سالمان، غرفة "مغلقة" إخراج كيرلس ناجي، "من لحم وخشب" إخراج محمد مصطفى، "تل العقرب خالد" إخراج فتحي السيد، "الأطلال والخرائب تتهيأ للنوم" إخراج محمود مصطفى محمد قابل، "الخروج عن النص" إخراج ماركو فؤاد، "كحل أحمد" إخراج محمد السيد، "مصنع الملابس الجاهزة" إخراج محمود عبد الواحد، "العيلة" إخراج محمد خلفاوي، "الظاهرة" إخراج نادر نظير، "البؤساء" إخراج محمود حسن حجاج يوسف، "حياة شخص ما" إخراج محمد رضا محمد، "زجاج انفجاري متقطع" إخراج شادي نادر، "الناس اللي تحت" إخراج محمد الحضري، "اختفاء فايز" عن نص بالعربي الفصيح إخراج ممدوح صالح.

أما المجال الثاني فهو عروض الفضاءات غير التقليدية، وتقدم للمشاركة فيه 28 عرض مسرحي، وهي: "محاكمة في عقل أحدهم" إخراج محمد ياسين، "ع السلم" إخراج أحمد برسي، "مسافر ليل" إخراج أحمد علاء علي، "جدول الضرب" إخراج محمد فرج، "فريق الكابت يحي الناشد الله يرحمه" إخراج مروان جاسور، "المهرج ولكن" إخراج أكرم الدهشوري، "الرجل المبتسم" إخراج عمرو خميس، "الحبل" إخراج جون رؤوف، "نزهة في الجبهة" إخراج إبراهيم غازول، "مباراة القمة" إخراج أشرف محمد، "بلا أهمية" إخراج حسن سمك.

وكانت أعلنت إدارة المهرجان عن شروط قبول العروض التي ستشارك في تسابق الدورة الأولى من المهرجان وهي: إحضار موافقة جهة الإنتاج، وفي حالة عدم إحضارها سيتم استبعاد العرض، أن توافق ليلة العرض في السنوات 2023 أو 2024 أو 2025، وفي حالة عدم توافقها في السنوات التي تم ذكرها سيتم استبعاد العرض، والعروض التي تم عرضها مسبقًا في فضاءات غير تقليدية لا يتم عرضها في العلبة الإيطالي وسوف يتم تحكيمها في المشاهدة بناء على ما جاءت عليه.