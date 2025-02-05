وكيل أوقاف الإسكندرية الجديد يستهل عمله بأمسية دينية في مسجد الرحمن التابع لمحرم بك

استهل الدكتور نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الجديد، مهام عمله بالمشاركة في أمسية دينية بمسجد الرحمن التابع لإدارة أوقاف محرم بك، وحضر الأمسية وكيل الوزارة، وكل من الشيخ وسام كاسب مدير المتابع، والشيخ محمود العطار مفتش بالإدارة، وعدد من الأئمة بالإدارة.

ووجه الدكتور نجاح الشكر، إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على ثقته به، مؤكدا أنه لن يدخر جهدًا في العمل على رفع كفاءة المديرية دعويًا وإداريًا.

كما قدم رواد المسجد الشكر لوزير الأوقاف، على الجهد المبذول من الوزارة دعويًا واجتماعيًا.