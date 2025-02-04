وزير الري: دراسة الاستفادة من نواتج تكريك إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس

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وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى محافظة القليوبية، لتفقد مشروعات الوزارة بالمحافظة.

وناقش سويلم، مع محافظ القليوبية، أيمن عطية، في مستهل الزيارة، التنسيق المشترك فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، ووجه سويلم بمراعاة المعايير والمواصفات كافة المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومراجعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري جميع الأعمال والاختبارات للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ .

كما وجه بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها حوالي ١٥٠ عاما.

ووجه كذلك بدراسة الاستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث استثمارها بالشكل الأمثل.

وأشار إلى بدء وزارة الري، في تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطره فم بحر مويس و٥ سحارات و٣ تغطيات و٦ برابخ و٤٧ منشأ نهاية ترعة و٢٥٧ بوابة، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب.

وخلال الجولة، وجه سويلم رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات.