وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات الإسكواش لبطولة العالم والبرنامج الأولمبي

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المهندسة امنه الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وكريم درويش، رئيس اللجنه الفنية ومدير البرنامج الأولمبي بالاتحاد، وذلك لمناقشة ترتيبات مشاركة المنتخب في بطولة العالم المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وايضا استعداد الاتحاد لإعداد خطة البرنامج الأولمبي ٢٠٢٨.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط الإعداد الخاصة بالمنتخب الوطني، حيث أكد الوزير على أهمية توفير كافة الاحتياجات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين لضمان أفضل مستوى من الأداء في البطولة. كما تم التطرق إلى برامج الدعم الفني، والتي تشمل تطوير أساليب التدريب، وتحليل الأداء الحركي للاعبين باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب النفسي لضمان الاستعداد الذهني الكامل قبل البطولة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم برامج الرعاية، مما يساهم في توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير الرياضة المصرية، خاصة في الألعاب التي تحقق لمصر مكانة عالمية متميزة مثل الإسكواش.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم للمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت المهندسة امنه الطرابلسي عن تقديرها لجهود الوزارة في دعم رياضة الإسكواشوابطال الاسكواش مؤكدة أن الاتحاد المصري يعمل بكل قوة لضمان إعداد اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، ومواصلة الحفاظ على الصدارة العالمية في هذه اللعبة.