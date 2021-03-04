ارتفاع أرباح يونيبر الألمانية للطاقة خلال العام الماضي

أعلنت شركة توليد وتجارة الطاقة الألمانية يونبير، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي إلى 774 مليون يورو، مقابل 614 مليون يورو في العام السابق عليه.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال العام المالي الماضي 998 مليون يورو، مقابل 863 مليون يورو في العام السابق.

ومن المقرر أن يقترح مجلسا الإدارة والإشراف على الجمعية العمومية للشركة صرف توزيعات نقدية بقيمة 37ر1 يورو لكل سهم عن العام المالي الماضي، وهو ما يصل إجمالا إلى 501 مليون يورو.

وتتوقع يونبير أن تصل أرباحها المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال العام الحالي إلى ما يتراوح بين 700 و950 مليون يورو، وأن تبلغ أرباحها الصافية ما يتراوح بين 550 و750 مليون يورو.