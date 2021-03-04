مبروك عطية عن مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين: الكثير لا يردعهم إلا العقاب

قالت أميرة سعد الحداد، عضو مجلس النواب، إنها تعمل على مقترح مشروع قانون لتجريم ومعاقبة الأبناء العاقة، لافتة إلى أنها اعتزمت الأمر بعدما قابلت سيدة رماها ابنها في الشارع وجعلها تمضي أوراقًا للتنازل عن الشقة التي تعيش فيها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أنها ترغب في معرفة رأي الدين في تقديم مشروع قانون مماثل، موضحة أن الأم لن تلجأ إلى الشرطة إلا لو تعدى عليها الأبناء بشكل جارح.

من جانبه، أيد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، وضع قانون لردع الابن والبنت الذين يتجرؤون على أبيهم وأمهم بسلوك يتنافى مع مكارم الأخلاق، مؤكدًا أن كثيرًا من الناس لا يردعهم إلا العقاب.

واستشهد بنقاش الفقهاء في الماضي حول القصاص من الوالد حال قتل ولده، متابعًا: «الإمام مالك قال يقتص منه، وأنا مع الإمام مالك وإعدام الأب مرتين ثلاثة فأنا موافق، لأن الغبي يستحق مزيدا من العقوبة»، وفقًا لتعبيره.