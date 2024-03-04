مدير إدارة التجنيد لـ«الشروق»: حريصون على خدمة المواطنين في المحافظات الحدودية

تسوية المواقف التجنيدية لمن تجاوزوا 30 عامًا فى حلايب وشلاتين

شيوخ القبائل: القوات المسلحة تقوم بدور كبير وتوفر كل أوجه الدعم لأبناء المنطقة



دفعت القوات المسلحة على مدى 4 أيام، بعدد من اللجان التجنيدية والطبية لأبناء مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادى العلاقى، الحدودية والنائية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، للتيسير على المواطنين فى تسوية المواقف التجنيدية وتوقيع الكشوف الطبية والعلاجية.

وفى الفترة من 25 فبراير إلى 28 فبراير الماضى، تمكنت اللجنة التجنيدية القضائية من تسوية المواقف التجنيدية لأبناء المناطق النائية الذين تخلفوا عن التجنيد حتى تجاوزوا سن 30 عامًا، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم.

«الشروق» رافقت إحدى اللجان خلال رحلتها التى شهدت تسهيلات كبيرة من إدارة الشئون المعنوبة، والقيادة العامة للقوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى جميع المحافظات، خاصة المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وشدد العميد محمد صبحى مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، على وجود توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم جميع سبل الدعم والتيسيرات التجنيدية لجميع أبناء الوطن، من أجل التخفيف عنهم ورفع عبء ومشقة السفر، وذلك فى إطار الدعم المعنوى والمادى الذى تقدمه القوات المسلحة لأبناء المحافظات الحدودية.

وأكد العميد محمد صبحى، لـ«الشروق»، حرص القوات المسلحة على الوصول للمواطنين بالمحافظات الحدودية فى أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن دور اللجنة التجنيدية فى مدينة شلاتين لا يتوقف على استقبال الأوراق الخاصة بهم، لكن يتم مساعداتهم على استكمال جميع الأوراق المطلوبة تيسيرا عليهم، والتأكيد على وجود القوات المسلحة بجوارهم، مشيرا إلى أنه يتم الانتقال من مكان لآخر لمساعدات أنباء المحافظات الحدودية للحصول على المواقف التجنيدية الخاصة بهم.

وأضاف أن اللجان التجنيدية تتم بشكل سنوى، موضحا أن هذا العام شهد إقامة لجان تجنيدية فى منطقة حلايب لخدمة أهالى وشباب أبورماد وحلايب، بالإضافة إلى لجنة منطقة شلاتين، مضيفا أن جميع الخدمات المقدمة تتم بشكل مجانى وبدون أى رسوم، حيث تحرص القوات المسلحة على عدم تحميل أبناء الوطن من المحافظات الحدودية الأعباء المادية مراعاة للبعد الإنسانى والاجتماعى.

وأشار مدير إدارة التجنيد إلى أن اللجان التجنيدية مزودة بجميع المعدات الحديثة التى تسمح بإصدار الشهادات المستخرجة بشكل فورى، شرط استكمال الأوراق المطلوبة، من أجل أن يتسلمها فى مكان تواجده، مؤكدا أهمية الدعم والمساعدة التى تقدمها القوات المسلحة لأنباء المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سباقة فى الوصول إلى أبناء تلك المحافظات من خلال العديد من الفعاليات والقوافل الطبية وتوزيع المساعدات وغيرها من المجالات.

وأردف بأن هناك توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم كل الدعم لشباب مصر، مشيرا إلى أن الوضع لا يتوقف على أبناء المحافظات الحدودية فقط، ولكن أيضا إجراءات التيسير على جميع أبناء مصر، مشيرا إلى أن هناك لجان يتم تنظيمها للمقيمين فى الخارج حرصا من القوات المسلحة على استقرار أوضاعهم فى الدول المتواجدين بها، فضلا عن التيسيرات لأبناء الوطن من ذوى الهمم، الذين لديهم جزء كبير من الاهتمام من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، والدولة بشكل عام.

وأوضح أن اللجنة التجندية، ضمت قافلة طبية من كافة التخصصات وعلى رأسها أقسام الباطنة وجراحة الأطفال وأمراض الجلدية والتناسلية والنساء والتوليد، فضلًا عن وحدات خاصة بمرضى العيون، والأنف والأذن والحنجرة، لتقديم المساعدة لأهالى المدينة الحدودية، لافتا إلى أن أحد أهداف القافلة تخفيف العناء عن أهالى شلاتين.

وأشار إلى أن دور القافلة لا يتوقف عند الكشف وصرف العلاج فقط، لكن يتم متابعة الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحالات التى يتم نقلها لتلقى العلاج فى مستشفيات القوات المسلحة، بعد اتمام الإجراءات اللازمة لذلك.

وفى نفس السياق، أشاد شيوخ قبائل شلاتين، بالدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة من خلال توفير كل أوجه الدعم لأبناء المدينة.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، على نور، إن المبادرة تأتى لتخفيف العبء عن أهالى المنطقة، ورفع عنهم مشقة التنقل بين المراكز والمحافظات لتسوية موقفهم التجنيدى وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم بسبب صعوبة تنقل المواطنين بين المحافظات، خاصة أن من بينهم كبار فى السن.

وأوضح أن المبادرة تعد إنجازا كبيرا وخدمة جليلة للأهالى، معربا عن خالص شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة لمطالب الأهالى والمناطق النائية، مؤكدا أن القوات المسلحة دائما تؤكد اهتمامها بأهالى حلايب وشلاتين، وهو نفس الشعور من قبل الأهالى بتقدير الدور الهام الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية أمن واستقرار الوطن.

وأعرب سعيد، أحد شباب شلاتين، عن شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لجنة التجنيد والقافلة الطبية، مشيرا إلى أنه ليس بغريب على القوات المسلحة تقديم مثل هذه الخدمات لأبنائها من شباب شلاتين، موضحا أن إعطاء شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للمواطنين بالمجان يعد تقديرا من القوات المسلحة.

وأكد الشيخ على، أحد شيوخ القبائل، أن القوات المسلحة تقوم بدور هام لتسهيل أوراق التجنيد لأبناء المنطقة، مشيدا بالعملية التنظيمية، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف عند تنظيم لجنة تجنيدية لأهالى منطقة شلاتين فحسب، بل من خلال التنظيم الجيد والمنضبط كما هو معهود عن القوات المسلحة، حيث الانضباط والمسئولية فى كل شىء.

وأوضح أنه فور تحديد موعد اللجنة التجنيدية، يقوم مكتب شئون القبائل، بالتواصل مع جميع مشايخ قبائل حلايب وشلاتين، لإبلاغ المواطنين بموعد اللجنة التجنيدية وتجهيز جميع الأوراق المطلوبة، وهو ما يحدث مما ينعكس بشكل إيجابى فى إنهاء كل المعاملات التجنيدية فى وقت وجيز للغاية لا يتعدى ساعة واحدة.