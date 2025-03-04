ننشر البرنامج الزمني للقمة العربية بشأن القضية الفلسطينية

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تستضيف مصر، اليوم الثلاثاء، القمة العربية التي تناقش تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

ومن المرتقب أن تشهد القمة طرح الرؤية التي أعدتها مصر لخطة إعمار قطاع غزة.

وتنشر الشروق برنامج عمل القمة المرتقبة، التي يحضرها عدد من الزعماء والقادة العرب:

- الساعة الثالثة عصرًا.. بدء استقبال القادة

- الساعة الرابعة عصرًا.. بدء المراسم بالصور التذكارية والتحرك نحو قاعة الاجتماعات

- الساعة الرابعة والنصف عصرًا.. انعقاد الجلسة الافتتاحية ويتحدث فيها، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك كلمات لكل من البحرين والسعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

- يتم ذلك إجراء حفل الآفطار

- الساعة السابعة والربع مساءً.. جلسة مغلقة للقادة العرب لمدة ساعة

- الساعة الثامنة والربع مساءً.. عقد جلسة ختامية

- الساعة التاسعة والنصف مساء.. مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر والبحرين بدر عبدالعاطي، وأيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.